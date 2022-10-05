Экипаж Crew Dragon с россиянкой Кикиной прибыл к стартовой площадке перед полётом на МКС
Экипаж американского космического корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной прибыл к стартовой площадке 39-A Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Оттуда уже через несколько часов (в 19:00 по мск) космонавты отправятся на МКС.
Экипаж Crew-5 с Кикиной пришёл к стартовой площадке перед запуском к МКС. Видео © Telegram / Zvezdanews
Помимо уроженки Новосибирска Кикиной в состав экипажа миссии Crew-5 входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Они будут работать на МКС полгода. К слову, Анна станет пятой женщиной-космонавтом в России, если не считать непрофессионального космонавта — актрису Юлию Пересильд, которая отправлялась на МКС во время съёмок фильма "Вызов".
Напомним: изначально запуск Crew Dragon был намечен на 3 октября, однако специалисты NASA дважды переносили его
Кадр из видео Telegram / Zvezdanews