Экипаж Crew Dragon с россиянкой Кикиной прибыл к стартовой площадке перед полётом на МКС

Экипаж американского космического корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной прибыл к стартовой площадке 39-A Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Оттуда уже через несколько часов (в 19:00 по мск) космонавты отправятся на МКС.

Помимо уроженки Новосибирска Кикиной в состав экипажа миссии Crew-5 входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Они будут работать на МКС полгода. К слову, Анна станет пятой женщиной-космонавтом в России, если не считать непрофессионального космонавта — актрису Юлию Пересильд, которая отправлялась на МКС во время съёмок фильма "Вызов".