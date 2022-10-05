Американского шахматиста Ниманна уличили более чем в 100 случаях жульничества

Американского шахматиста Ханса Ниманна подозревают в получении незаконной помощи более чем в 100 онлайн-партиях. Расследование о жульничестве спортсмена опубликовал портал Chess.com.

Речь идёт о партиях 2020 года, в которых были и призовые. Выводы о незаконной помощи сделали на основе инструментов обнаружения мошенничества. В частности, ходы игрока сравнили с ходами, рекомендованными мощными суперкомпьютерами.

Авторы отчёта считают, что игру Ниманна необходимо расследовать и дальше на основе уже сделанных выводов. Сейчас шахматист заблокирован на неопределённый срок на самом популярном шахматном сайте мира Chess.com. В расследовании говорится только об онлайн-играх спортсмена, нарушения за реальной шахматной доской не упоминаются.

Хансу Ниманну 19 лет. Он находится в топ-50 ежемесячного шахматного рейтинга Международной шахматной федерации и занимает 40-е место в списке лучших шахматистов мира. Недавно он признался, что в прошлом жульничал во время игры — в 12 и 16 лет.