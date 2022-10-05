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5 октября, 13:35

Одна из ключевых героинь мультфильмов про Скуби-Ду стала лесбиянкой

Велму из "Скуби-Ду" официально сделали представителем ЛГБТ-сообщества

<p>Кадр из мультфильма "Скуби-Ду: Шалость или сладость". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/k1dquick/status/1577134171574521856?s=46&t=-KzR8vJTFdg2NXW25XjXww" target="_blank" rel="noopener noreferrer">K1dQuick</a></p>

Кадр из мультфильма "Скуби-Ду: Шалость или сладость". Обложка © Twitter / K1dQuick

Создатели мультфильма "Скуби-Ду: Шалость или сладость", премьера которого состоялась 4 октября 2022 года, официально подтвердили, что один из персонажей является представителем ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщила газета Variety.

В новой части про Скуби-Ду Велма познакомилась с дизайнером костюмов Коко Диабло. Увидев её, всем известная умница в оранжевом свитере сразу же начинает краснеть и терять дар речи. Поклонники уже распространили кадры в соцсетях с Велмой и Коко Диабло. Фанаты и ранее высказывались насчёт того, что этот персонаж "Скуби-Ду" является лесбиянкой. Ещё в 2000-х пытался раскрыть нетрадиционную сексуальную ориентацию персонажа режиссёр Джеймс Ганн, который ранее работал над мультфильмами про Скуби-Ду, о чём он заявил в 2020 году, пишет издание.

"В 2001 году она была лесбиянкой в моей первоначальной версии. Но студия всё меняла и меняла сценарий, скрывая этот факт. Сначала она была бисексуалкой, в снятой версии, затем вопрос о её ориентации вообще не поднимался, релизная версия, а в сиквеле у неё уже появился парень", — рассказывал Ганн.

Нетрадиционную ориентацию Велмы подтвердил и продюсер мультфильма Тони Червоне. В планы создателей "Скуби-Ду" входило изобразить то, как необычно девушка вела себя, когда встречалась с другим персонажем — Шэгги, но такие отношения не являются для неё правильными. Однако в картине "Корпорация "Загадка" есть сцены с русалкой, в которых присутствует намёк на то, что Велма — лесбиянка.

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Светлана Оперук

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