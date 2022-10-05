Одна из ключевых героинь мультфильмов про Скуби-Ду стала лесбиянкой

Создатели мультфильма "Скуби-Ду: Шалость или сладость", премьера которого состоялась 4 октября 2022 года, официально подтвердили, что один из персонажей является представителем ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщила газета Variety.

В новой части про Скуби-Ду Велма познакомилась с дизайнером костюмов Коко Диабло. Увидев её, всем известная умница в оранжевом свитере сразу же начинает краснеть и терять дар речи. Поклонники уже распространили кадры в соцсетях с Велмой и Коко Диабло. Фанаты и ранее высказывались насчёт того, что этот персонаж "Скуби-Ду" является лесбиянкой. Ещё в 2000-х пытался раскрыть нетрадиционную сексуальную ориентацию персонажа режиссёр Джеймс Ганн, который ранее работал над мультфильмами про Скуби-Ду, о чём он заявил в 2020 году, пишет издание.

"В 2001 году она была лесбиянкой в моей первоначальной версии. Но студия всё меняла и меняла сценарий, скрывая этот факт. Сначала она была бисексуалкой, в снятой версии, затем вопрос о её ориентации вообще не поднимался, релизная версия, а в сиквеле у неё уже появился парень", — рассказывал Ганн.