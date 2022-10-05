Минфин: Скидку в 30% на оплату пошлин на "Госуслугах" отменят с 1 января
Действующая в настоящий момент скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" с 1 января 2023 года будет отменена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов России.
"Министерство финансов РФ не выходило с предложением об отказе от 30%-ной скидки на оплату пошлин через "Госуслуги", скидка изначально планировалась как временная мера — до 1 января 2023 года", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что решение об отмене скидки вызвано отсутствием предложений о необходимости продлить данную меру. Кроме того, федеральный бюджет РФ уже сформирован с учётом отмены льготы на 2023–2025 годы. При этом отмена не коснётся скидки в 50% на оплату административных штрафов.
Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали создать онлайн-ресурс для поиска информации о госпитализированных. С соответствующим предложением депутат Василий Власов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
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