Минфин: Скидку в 30% на оплату пошлин на "Госуслугах" отменят с 1 января

Действующая в настоящий момент скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" с 1 января 2023 года будет отменена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов России.

"Министерство финансов РФ не выходило с предложением об отказе от 30%-ной скидки на оплату пошлин через "Госуслуги", скидка изначально планировалась как временная мера — до 1 января 2023 года", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что решение об отмене скидки вызвано отсутствием предложений о необходимости продлить данную меру. Кроме того, федеральный бюджет РФ уже сформирован с учётом отмены льготы на 2023–2025 годы. При этом отмена не коснётся скидки в 50% на оплату административных штрафов.