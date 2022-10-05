Мариупольский учитель Рудковская рассказала, как Петербург помог восстановить школу № 65

Учитель начальных классов школы № 65 города Мариуполя Ирина Рудковская рассказала, как Санкт-Петербург помог восстановить образовательное учреждение. Она подчеркнула, что учебный процесс проходит в полной мере. Педагог поблагодарила власти Северной столицы, в частности губернатора Александра Беглова.

"Здание школы было восстановлено и полностью отремонтировано за очень короткий срок. После ремонта школа буквально преобразилась — дети пришли учиться в прекрасные светлые классы, с хорошей мебелью и всем необходимым для получения знаний. И всё это стало возможным благодаря поддержке нашего города-побратима Санкт-Петербурга", — приводит слова Рудковской газета "Петербургский дневник".

Педагог добавила, что на данный момент завозится оборудование для столовой. По её словам, сейчас в школе обучается свыше тысячи детей, которых лично с 1 Сентября поздравил Беглов. Причём каждый ребёнок в тот день не остался без подарка. Рудковская также рассказала, что в честь Дня учителя школьники подготовили концерт. С этим торжественным событием она и поздравила педагогов.