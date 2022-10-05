Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Он пообещал, что власти и дальше будут совершенствовать учебный процесс, строить новые школы, а также оказывать всю необходимую поддержку. И особо это важно, как подчеркнул глава государства, для новых регионов нашей страны.

Путин поздравил учителей всех 89 регионов России с профессиональным праздником. Видео © LIFE

"Я вас сердечно поздравляю с этим праздником. Поздравляю работников школ всех 89 регионов России. Будем и дальше помогать всем вам совершенствовать учебный процесс, восстанавливать, ремонтировать, строить новые школы, оказывать всю необходимую поддержку, — отметил Путин во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".