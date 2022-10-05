Путин поздравил учителей всех 89 регионов России с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Он пообещал, что власти и дальше будут совершенствовать учебный процесс, строить новые школы, а также оказывать всю необходимую поддержку. И особо это важно, как подчеркнул глава государства, для новых регионов нашей страны.
Путин поздравил учителей всех 89 регионов России с профессиональным праздником. Видео © LIFE
"Я вас сердечно поздравляю с этим праздником. Поздравляю работников школ всех 89 регионов России. Будем и дальше помогать всем вам совершенствовать учебный процесс, восстанавливать, ремонтировать, строить новые школы, оказывать всю необходимую поддержку, — отметил Путин во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Глава государства также заявил, что следует продумать организацию отдыха детей во время каникул, особенно на новых субъектах РФ, где может быть опасно. Также он поручил провести там массовую диспансеризацию детей.
Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.
Кадр из видео LIFE