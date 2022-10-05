Кадырову присвоили новое звание

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерала-полковника. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

"Хочу поделиться с вами ещё одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", — отметил глава Чечни.

Он выразил безмерную благодарность Верховному главнокомандующему за высокую оценку заслуг. Кадыров подчеркнул, что для него это большая честь, и дал слово, что оправдает "оказанное доверие авансом".