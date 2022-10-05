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5 октября, 12:49

Кадырову присвоили новое звание

Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерала-полковника

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерала-полковника. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

"Хочу поделиться с вами ещё одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", — отметил глава Чечни.

Он выразил безмерную благодарность Верховному главнокомандующему за высокую оценку заслуг. Кадыров подчеркнул, что для него это большая честь, и дал слово, что оправдает "оказанное доверие авансом".

Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему замглавы Херсонской области

Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему замглавы Херсонской области

Ранее Лайф рассказывал, что Кадырова наградили звездой Героя ДНР. Такую награду глава Чечни получил "за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса".

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ТАСС / AP / Mikhail Metzel

Варвара Романова

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