Россия была и будет суверенной, и для этого в том числе нужно укреплять национальную систему образования и передавать детям нравственный, культурный код нашего народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", а также педагогами – участниками шоу "Классная тема".

Путин: Россия была и будет суверенной. Видео © LIFE

"Подчеркну: Россия была и будет суверенной, для этого сейчас, на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны", — отметил глава государства.

По его мнению, прежде всего нужно передать детям нравственный, культурный код нашего народа, исключить любые попытки навязать им чуждые ценности, извращённое толкование истории.