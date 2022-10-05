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Опубликовано 5 октября 2022, 12:35

Минобороны сообщило о ликвидации более 230 украинских военных в Херсонской области

Вооружённые силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации двух бригад ВСУ в Херсонской области, уничтожив более 230 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, речь идёт о 128-й горно-штурмовой и 35-й бригаде морской пехоты ВСУ. Подразделения первой были поражены огнём ВС РФ в районе населённого пункта Давыдов Брод, а второй — в районе села Дудчаны.

"Всего за сутки на Николаевско-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, 4 танка, 18 боевых бронированных машин, 2 самоходные гаубицы "Гвоздика", 2 миномёта и 20 автомобилей", — отметил Конашенков в ходе брифинга.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли ещё около 90 бойцов на Краснолиманском направлении. Кроме того, за минувшие сутки было уничтожено семь единиц бронетехники противника.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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