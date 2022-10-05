Минобороны сообщило о ликвидации более 230 украинских военных в Херсонской области

Вооружённые силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации двух бригад ВСУ в Херсонской области, уничтожив более 230 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, речь идёт о 128-й горно-штурмовой и 35-й бригаде морской пехоты ВСУ. Подразделения первой были поражены огнём ВС РФ в районе населённого пункта Давыдов Брод, а второй — в районе села Дудчаны.

"Всего за сутки на Николаевско-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, 4 танка, 18 боевых бронированных машин, 2 самоходные гаубицы "Гвоздика", 2 миномёта и 20 автомобилей", — отметил Конашенков в ходе брифинга.