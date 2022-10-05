Российские войска уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Николаевом
Силами российских войск в Николаевской области Украины уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства. Соответствующее заявление в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ сделал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Мухаровки Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", — сказал представитель оборонного ведомства.
Кроме того, как сообщил Конашенков, российские военные ударом "Искандера" уничтожили ангар, в котором размещались иностранные беспилотники Bayraktar TB2.
ТАСС / Матыцин Валерий