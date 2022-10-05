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Опубликовано 5 октября 2022, 12:27

Российские войска уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США под Николаевом

Силами российских войск в Николаевской области Украины уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства. Соответствующее заявление в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ сделал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Мухаровки Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", — сказал представитель оборонного ведомства.

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ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Кроме того, как сообщил Конашенков, российские военные ударом "Искандера" уничтожили ангар, в котором размещались иностранные беспилотники Bayraktar TB2.

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ТАСС / Матыцин Валерий

Максим Плетнёв
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