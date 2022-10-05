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Опубликовано 5 октября 2022, 12:22

ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

В Николаевской области силами истребительной авиации ВКС РФ был сбит украинский МиГ-29. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что российская артиллерия уничтожила две группы украинских диверсантов в ДНР. Их общая численность составила 21 человек, уточнили в ведомстве.

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Варвара Романова
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