Десять пунктов управления ВСУ поражены российской авиацией, ракетчиками и артиллерией
Российская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией поразили десять пунктов управления ВСУ за сутки. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
"Поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск (Харьковская область), Благодатовка и Белогорка (Херсонская область), Калиновка и Мураховка (Николаевская область), Новый Комар, Красногоровка и Дружковка (ДНР)", — сообщил журналистам представитель военного ведомства.
Кроме того, были поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Калининдорф в Херсонской области, а также подразделения иностранных наёмников и националистические формирования в районе Харькова и Константиновки, что в ДНР.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил о начале отступления ВСУ под Артёмовском. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков также уточнил, что российские войска уничтожили более 260 украинских силовиков на Артёмовском направлении.
ТАСС / Вадим Савицкий