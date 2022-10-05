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Опубликовано 5 октября 2022, 12:20

Десять пунктов управления ВСУ поражены российской авиацией, ракетчиками и артиллерией

Российская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией поразили десять пунктов управления ВСУ за сутки. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"Поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск (Харьковская область), Благодатовка и Белогорка (Херсонская область), Калиновка и Мураховка (Николаевская область), Новый Комар, Красногоровка и Дружковка (ДНР)", — сообщил журналистам представитель военного ведомства.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Калининдорф в Херсонской области, а также подразделения иностранных наёмников и националистические формирования в районе Харькова и Константиновки, что в ДНР.

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Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил о начале отступления ВСУ под Артёмовском. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков также уточнил, что российские войска уничтожили более 260 украинских силовиков на Артёмовском направлении.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Алексей Берковиц
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