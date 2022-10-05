Десять пунктов управления ВСУ поражены российской авиацией, ракетчиками и артиллерией

Российская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией поразили десять пунктов управления ВСУ за сутки. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"Поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск (Харьковская область), Благодатовка и Белогорка (Херсонская область), Калиновка и Мураховка (Николаевская область), Новый Комар, Красногоровка и Дружковка (ДНР)", — сообщил журналистам представитель военного ведомства.