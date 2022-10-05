Бойцы ВСУ рассказали о бесчеловечных приказах командования

Военнослужащие 25-й бригады ВСУ записали видео, в котором пожаловались на командиров, бросивших их без еды, ночников и прицелов. Но главное — военные преступления, в которых бойцы признались в обращении. По их же словам, они убивали гражданских, включая женщин и детей, кидали гранаты в подвалы, где прятались люди.

Бойцы 25-й бригады ВСУ рассказали о приказах расстреливать мирных и добивать раненых сослуживцев. Видео © Telegram / "Илья Кива — ZOV КРОВИ"

"Перед тем как мы выходили на задание, командиром была сказана такая фраза: "В селе только оккупанты, расстреливайте всё: дома, окна, автомобили, забрасывайте гранаты в подвалы [где прячутся мирные жители]. <...> Из подвала вышла молодая женщина с ребёнком. На что нам сказали: "Ну, такое тоже может быть, это же война", — рассказывает военный на видео.

Также украинские бойцы поведали о том, как добивали раненых сослуживцев, чтобы не организовывать их эвакуацию. Военные отметили, что не будут выполнять преступные приказы командиров и отказываются воевать с таким руководством.