Минобороны РФ: ВСУ потеряли 15 военнослужащих в ходе боевых действий под Харьковом

В ходе боевых действий в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали до 15 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий в районах населённых пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, военные уничтожили семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами.