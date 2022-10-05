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Опубликовано 5 октября 2022, 12:14

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 15 военнослужащих в ходе боевых действий под Харьковом

В ходе боевых действий в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали до 15 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий в районах населённых пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, военные уничтожили семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении. По словам Конашенкова, удары наносились в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области.

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