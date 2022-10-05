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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 12:11
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Российские военные удерживают позиции на Андреевско-Криворожском направлении

Вооружённые силы РФ удерживают позиции на Андреевско-Криворожском направлении, несмотря на превосходящие силы украинской стороны. Об этом проинформировал в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что в ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до тридцати украинских военнослужащих, два танка и четыре боевые машины пехоты.

"Подразделения Российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника", — отметил в беседе с журналистами представитель военного ведомства.

В Херсоне показали последствия удара ВСУ ракетой по гостинице, при котором погиб человек
В Херсоне показали последствия удара ВСУ ракетой по гостинице, при котором погиб человек

Ранее стало известно, что российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области, чтобы нанести ответный удар по ВСУ. Продвижение украинской армии вглубь региона уже остановлено. Сценарий вторжения ВСУ в Херсон власти региона отвергают, называя его невозможным.

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Алексей Берковиц
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