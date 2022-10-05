Российские военные удерживают позиции на Андреевско-Криворожском направлении
Вооружённые силы РФ удерживают позиции на Андреевско-Криворожском направлении, несмотря на превосходящие силы украинской стороны. Об этом проинформировал в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
Он добавил, что в ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до тридцати украинских военнослужащих, два танка и четыре боевые машины пехоты.
"Подразделения Российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника", — отметил в беседе с журналистами представитель военного ведомства.
Ранее стало известно, что российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области, чтобы нанести ответный удар по ВСУ. Продвижение украинской армии вглубь региона уже остановлено. Сценарий вторжения ВСУ в Херсон власти региона отвергают, называя его невозможным.
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