Вооружённые силы РФ удерживают позиции на Андреевско-Криворожском направлении, несмотря на превосходящие силы украинской стороны. Об этом проинформировал в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что в ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до тридцати украинских военнослужащих, два танка и четыре боевые машины пехоты.

"Подразделения Российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника", — отметил в беседе с журналистами представитель военного ведомства.