В Херсоне показали последствия удара ВСУ ракетой по гостинице, при котором погиб человек

В результате удара украинских военных по гостинице в центре Херсона погиб один человек. Об этом сообщил сотрудник правоохранительных органов.

Помимо здания гостиницы при обстреле были повреждены несколько жилых домов. Предположительно, удар был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Главное в Херсоне", заметны серьёзные разрушения в здании отеля.

Последствия удара ВСУ по гостинице в Херсоне. Видео © Telegram-канал "Главное в Херсоне"