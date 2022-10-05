На госномерах в новых регионах РФ могут закрепить коды 80, 81, 84 и 85

МВД России предложило закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах автомобилей из новых регионов РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в соответствующем приказе, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, предлагается дополнить перечень цифровых кодов регионов РФ, которые применяются на регистрационных знаках транспортных средств и другой спецпродукции, необходимой для допуска автомобилей и водителей к участию в дорожном движении. Так, машины из Донецкой Народной Республики будут получать номера с кодом 80, Луганской Народной Республики — кодом 81, Херсонской области — кодом 84, а Запорожской области — 85.