НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 октября, 10:56

На госномерах в новых регионах РФ могут закрепить коды 80, 81, 84 и 85

МВД России предложило закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах автомобилей из новых регионов РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в соответствующем приказе, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, предлагается дополнить перечень цифровых кодов регионов РФ, которые применяются на регистрационных знаках транспортных средств и другой спецпродукции, необходимой для допуска автомобилей и водителей к участию в дорожном движении. Так, машины из Донецкой Народной Республики будут получать номера с кодом 80, Луганской Народной Республики — кодом 81, Херсонской области — кодом 84, а Запорожской области — 85.

В новых регионах РФ появится свободная экономическая зона по аналогии с Крымом

В новых регионах РФ появится свободная экономическая зона по аналогии с Крымом

Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.

Обложка ©

Shutterstock

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров