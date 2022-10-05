В новых регионах РФ появится свободная экономическая зона по аналогии с Крымом

Единую свободную экономическую зону по аналогии с Крымом планируется создать в новых российских регионах — ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров.

"Планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов", — пишет пресс-служба ведомства.