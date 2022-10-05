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5 октября, 10:37

В новых регионах РФ появится свободная экономическая зона по аналогии с Крымом

Минэкономразвития: В РФ примут закон о создании единой СЭЗ в новых регионах, как в Крыму

Единую свободную экономическую зону по аналогии с Крымом планируется создать в новых российских регионах — ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров.

"Планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов", — пишет пресс-служба ведомства.

В рамках этого режима будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, отметил Назаров. Так, меры будут приняты по аналогии с теми, что были предусмотрены в свободной экономической зоне Крыма.

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Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук

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