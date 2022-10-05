В новых регионах РФ появится свободная экономическая зона по аналогии с Крымом
Минэкономразвития: В РФ примут закон о создании единой СЭЗ в новых регионах, как в Крыму
Единую свободную экономическую зону по аналогии с Крымом планируется создать в новых российских регионах — ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров.
"Планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов", — пишет пресс-служба ведомства.
В рамках этого режима будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, отметил Назаров. Так, меры будут приняты по аналогии с теми, что были предусмотрены в свободной экономической зоне Крыма.
Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.
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ТАСС / Сергей Мальгавко