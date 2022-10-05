Украинская ПВО не спасла: Дроны-камикадзе ударили по Белой Церкви под Киевом

Дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь под Киевом. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Как уточнили представители полиции ЛНР, удар был нанесён по казарме украинской 72-й отдельной механизированной бригады. Очевидцы публикуют в соцсетях видео последствий атаки.

Дроны-камикадзе ударили по Белой Церкви под Киевом. Направление в ЛНР под ударом из-за стягивания ВСУ натовского вооружения. Видео © Telegram / "Политика страны"

"Ночью враг нанёс удары дронами-камикадзе... по Белой Церкви. Всего шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС — Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Тушение пожара продолжается", — написал Кулеба в телеграм-канале.

При этом украинское издание "Страна.ua" отметило, что беспилотники впервые "смогли добраться так далеко от линии фронта и совершить атаку на цели, находящиеся в 100 километрах от Киева, несмотря на плотную систему ПВО, находящуюся возле столицы".