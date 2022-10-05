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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 10:19
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В Кремле указали на вовлечённость США в конфликт на Украине

Песков: Заявление США о применении HIMARS в Крыму говорит об их вовлечённости в конфликт

Заявления Пентагона о возможности применения отправляемых на Украину РСЗО HIMARS по целям в Крыму говорит о вовлечённости Соединённых Штатов Америки в конфликт в Незалежной. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такие заявления [со стороны США] и прямо, и косвенно являются новыми подтверждениями непосредственной вовлечённости США в этот конфликт, что создаёт чрезвычайно опасную ситуацию", — отметил он в беседе с журналистами.

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Лайф напоминает, что ранее в Пентагоне заявили о способности HIMARS поражать цели в Крыму. Так там ответили на вопрос о возможности поставок американской стороной Киеву оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).

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Александр Юнашев
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