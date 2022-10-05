В Кремле указали на вовлечённость США в конфликт на Украине

Заявления Пентагона о возможности применения отправляемых на Украину РСЗО HIMARS по целям в Крыму говорит о вовлечённости Соединённых Штатов Америки в конфликт в Незалежной. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такие заявления [со стороны США] и прямо, и косвенно являются новыми подтверждениями непосредственной вовлечённости США в этот конфликт, что создаёт чрезвычайно опасную ситуацию", — отметил он в беседе с журналистами.