Сватовское направление в ЛНР под ударом из-за стягивания ВСУ натовского вооружения

ВСУ стягивают в район Сватово вооружение стран НАТО и боевиков. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он добавил, что речь идёт именно о новом вооружении.

"Другим они пополнять свои запасы не могут", — заявил Мирошник агентству ТАСС.

Он также добавил, что сейчас под ударом находится Сватовское направление, несколько меньше — Кременная, но это также опасное направление для нанесения ударов.

"Нам говорят о стягивании на эти направления подразделений боевиков", — отметил представитель ЛНР.