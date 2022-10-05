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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 10:19
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Сватовское направление в ЛНР под ударом из-за стягивания ВСУ натовского вооружения

Посол Мирошник: ВСУ стягивают боевиков и вооружение НАТО в район Сватово

ВСУ стягивают в район Сватово вооружение стран НАТО и боевиков. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он добавил, что речь идёт именно о новом вооружении.

"Другим они пополнять свои запасы не могут", — заявил Мирошник агентству ТАСС.

В ЛНР подтвердили, что союзные войска по-прежнему контролируют всю территорию республики
В ЛНР подтвердили, что союзные войска по-прежнему контролируют всю территорию республики

Он также добавил, что сейчас под ударом находится Сватовское направление, несколько меньше — Кременная, но это также опасное направление для нанесения ударов.

"Нам говорят о стягивании на эти направления подразделений боевиков", — отметил представитель ЛНР.

Ранее Лайф рассказывал, что на Луганском направлении украинские военные подразделения на 60–70% состоят из наёмников из Восточной Европы. Сообщил об этом помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Суриков
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