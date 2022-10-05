Сватовское направление в ЛНР под ударом из-за стягивания ВСУ натовского вооружения
Посол Мирошник: ВСУ стягивают боевиков и вооружение НАТО в район Сватово
ВСУ стягивают в район Сватово вооружение стран НАТО и боевиков. Об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он добавил, что речь идёт именно о новом вооружении.
"Другим они пополнять свои запасы не могут", — заявил Мирошник агентству ТАСС.
Он также добавил, что сейчас под ударом находится Сватовское направление, несколько меньше — Кременная, но это также опасное направление для нанесения ударов.
"Нам говорят о стягивании на эти направления подразделений боевиков", — отметил представитель ЛНР.
Ранее Лайф рассказывал, что на Луганском направлении украинские военные подразделения на 60–70% состоят из наёмников из Восточной Европы. Сообщил об этом помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine