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5 октября, 09:42

Большая часть подразделений ВСУ на Луганском направлении состоит из наёмников из Европы

Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: 70% состава ВСУ на Луганском направлении — наёмники

На Луганском направлении украинские военные подразделения на 60–70% состоят из наёмников из Восточной Европы. Сообщил об этом помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв в эфире Первого канала.

"Практически 60%, уже достигает и 70% ВСУ — это наёмники, это наёмники из Восточной Европы", — сказал Киселёв.

Российские войска уничтожили под Харьковом до 100 бойцов ВСУ и наёмников

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Ранее Лайф рассказывал о том, что Украина отправила иностранных наёмников, которые прошли подготовку на базах в Восточной Европе, в район Кременной в ЛНР.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Суриков

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