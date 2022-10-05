Большая часть подразделений ВСУ на Луганском направлении состоит из наёмников из Европы

На Луганском направлении украинские военные подразделения на 60–70% состоят из наёмников из Восточной Европы. Сообщил об этом помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв в эфире Первого канала.

"Практически 60%, уже достигает и 70% ВСУ — это наёмники, это наёмники из Восточной Европы", — сказал Киселёв.