Большая часть подразделений ВСУ на Луганском направлении состоит из наёмников из Европы
Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: 70% состава ВСУ на Луганском направлении — наёмники
На Луганском направлении украинские военные подразделения на 60–70% состоят из наёмников из Восточной Европы. Сообщил об этом помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв в эфире Первого канала.
"Практически 60%, уже достигает и 70% ВСУ — это наёмники, это наёмники из Восточной Европы", — сказал Киселёв.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Украина отправила иностранных наёмников, которые прошли подготовку на базах в Восточной Европе, в район Кременной в ЛНР.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine