Очередь из легковых машин на границе России и Грузии закончилась

Очередь из легковых машин на границе между Россией и Грузией закончилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского таможенного управления.

"В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей. И, соответственно, людей, желающих пересечь границу, там тоже уже нет", — говорится в сообщении.