Очередь из легковых машин на границе России и Грузии закончилась
Очередь из легковых машин на границе между Россией и Грузией закончилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского таможенного управления.
"В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей. И, соответственно, людей, желающих пересечь границу, там тоже уже нет", — говорится в сообщении.
Напомним, на границе России и Грузии в районе КПП Верхний Ларс в Северной Осетии скопилось около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей. Ранее там появился пункт мобилизации, он нужен для оповещения граждан, которые не подлежат выезду за пределы РФ. Затем стало известно, что на КПП начали выдавать повестки, однако изначально сообщалось, что это касается лишь жителей Северной Осетии.
Getty Images / Davit Kachkachishvili