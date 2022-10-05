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5 октября, 09:36

На Камчатке умер последний в РФ носитель алеутского языка Геннадий Яковлев

<p>Геннадий Михайлович Яковлев, последний в РФ носитель алеутского языка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vsolodovbrief/1768" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Солодов. BRIEF</a></p>

Геннадий Михайлович Яковлев, последний в РФ носитель алеутского языка. Обложка © Telegram / Солодов. BRIEF

Накануне на Камчатке скончался последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"4 октября ушёл из жизни Геннадий Михайлович Яковлев, последний в России носитель алеутского языка. <...> Искренние слова соболезнования всем тем, кто знал и любил Геннадия Михайловича. Разделяю вашу боль невосполнимой утраты", — написал он.

По словам Солодова, это не только огромная потеря для родных, близких и всех, кто знал Яковлева лично, но и для России в целом. Его смерть в очередной раз подчёркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия, отметил губернатор.

Алеутский язык был распространён в США и России, принадлежит коренным жителям полуострова Аляска, Алеутских и Командорских островов. Он относится к эскимосско-алеутским языкам. В США и РФ использовался для бытового общения, но в XIX веке активно применялся в религиозной сфере. В 2010 году на нём говорило всего 45 жителей России.

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