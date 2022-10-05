На Камчатке умер последний в РФ носитель алеутского языка Геннадий Яковлев

Накануне на Камчатке скончался последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"4 октября ушёл из жизни Геннадий Михайлович Яковлев, последний в России носитель алеутского языка. <...> Искренние слова соболезнования всем тем, кто знал и любил Геннадия Михайловича. Разделяю вашу боль невосполнимой утраты", — написал он.

По словам Солодова, это не только огромная потеря для родных, близких и всех, кто знал Яковлева лично, но и для России в целом. Его смерть в очередной раз подчёркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия, отметил губернатор.

Алеутский язык был распространён в США и России, принадлежит коренным жителям полуострова Аляска, Алеутских и Командорских островов. Он относится к эскимосско-алеутским языкам. В США и РФ использовался для бытового общения, но в XIX веке активно применялся в религиозной сфере. В 2010 году на нём говорило всего 45 жителей России.