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5 октября, 09:26

В России за сутки подтвердили 23 757 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 23 757 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за это время 44 694 пациента, что на 1,6% меньше по сравнению с 4 октября. Госпитализировано 2480 человек — на 1,6% меньше, чем днём ранее. Кроме того, скончалось 113 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 387 779 смертей от вируса, а общее количество заражений достигло 21 118 629. При этом вылечилось 20 266 033 россиянина.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость ковидом в России резко пошла на спад. Она уточнила, что вирус стал вести себя как привычные нам сезонные респираторные вирусы.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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