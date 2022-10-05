В России за сутки подтвердили 23 757 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 23 757 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за это время 44 694 пациента, что на 1,6% меньше по сравнению с 4 октября. Госпитализировано 2480 человек — на 1,6% меньше, чем днём ранее. Кроме того, скончалось 113 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 387 779 смертей от вируса, а общее количество заражений достигло 21 118 629. При этом вылечилось 20 266 033 россиянина.