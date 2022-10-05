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5 октября, 09:30

Замначальника полиции по Красноярскому краю задержали за взятку в 1,5 млн рублей

<p>Замначальника полиции ГУМВД России по Красноярскому краю Михаил Привалихин, подозреваемый в коррупции. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kras_mash/2369" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kras Mash</a></p>

Замначальника полиции ГУМВД России по Красноярскому краю Михаил Привалихин, подозреваемый в коррупции. Обложка © Telegram / Kras Mash

Замначальника полиции ГУМВД России по Красноярскому краю Михаила Привалихина задержали при получении взятки в 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Kras Mash.

По данным телеграм-канала, утром к Привалихину домой пришли с обыском, его жену также доставили в отдел для допроса. Как уточняет РИА "Новости", злоумышленника задержали около 8:00 в кабинете сотрудники ФСБ. Источник агентства утверждает, что сотрудники из Москвы долгое время хотели организовать эту процедуру с подозреваемым в коррупции замначальника полиции. Добавим, что Привалихин занимал должность с августа 2020 года.

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Ранее Лайф писал, что Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции на заседании поддержал законопроект об обязанности чиновников уведомлять о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Документ о внесении изменений в федеральный закон было рекомендовано депутатам принять на первом чтении.

Никита Осипов

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