Замначальника полиции по Красноярскому краю задержали за взятку в 1,5 млн рублей

По данным телеграм-канала, утром к Привалихину домой пришли с обыском, его жену также доставили в отдел для допроса. Как уточняет РИА "Новости", злоумышленника задержали около 8:00 в кабинете сотрудники ФСБ. Источник агентства утверждает, что сотрудники из Москвы долгое время хотели организовать эту процедуру с подозреваемым в коррупции замначальника полиции. Добавим, что Привалихин занимал должность с августа 2020 года.