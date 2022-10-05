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5 октября, 09:40

Озвучено осеннее меню, укрепляющее иммунитет

Роспотребнадзор перечислил полезные овощи и фрукты для укрепления иммунитета

Для укрепления иммунитета в осенний период организму нужны витамины, содержащиеся в овощах и фруктах. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Самыми полезными для иммунитета являются чеснок и лук. Врачи рекомендуют съедать хотя бы половину сырой луковицы в день, а лучше — целую, передаёт газета "Петербургский дневник".

Также полезной будет тыква, которую стоит есть людям с анемией. Кроме того, стоит налегать на помидоры, ведь содержащийся в них магний укрепляет сердечную мышцу и сосуды, кальций — кости, а йод помогает синтезировать гормоны, регулирующие работу всего организма.

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Среди фруктов вне конкуренции — это лимон, наполненный витаминами C и D. Осенью и зимой рекомендуется есть три-четыре кружочка этого цитруса ежедневно.

Ранее эндокринолог Анна Куликова объяснила, сколько овощей нужно съедать каждый день. Кроме того, овощи и фрукты также полезны для функционирования организма благодаря витаминам и минералам.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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