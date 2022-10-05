Песков: Оставленные военными РФ территории новых регионов будут возвращены

"Здесь нет никакого противоречия. Они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, что жителям регионов обещали, что они теперь "с Россией навсегда", но Минобороны ранее подтвердило отход военных из ряда населённых пунктов новых субъектов.