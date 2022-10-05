Песков: Оставленные военными РФ территории новых регионов будут возвращены
Территории новых регионов России, временно оставленные российскими военными, будут возвращены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь нет никакого противоречия. Они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, что жителям регионов обещали, что они теперь "с Россией навсегда", но Минобороны ранее подтвердило отход военных из ряда населённых пунктов новых субъектов.
Ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные проводят перегруппировку под Херсоном. Продвижение украинской армии вглубь региона, по его словам, уже остановлено, кроме того, невозможен и сценарий вторжения ВСУ.
Telegram-канал Минобороны РФ