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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 09:42
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Пушилин заявил о стабилизации ситуации на Краснолиманском направлении

Обстановка на линии фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется, а линия обороны укрепляется. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

"Краснолиманское направление самое сложное... на данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами", — сказал он.

По мнению Пушилина, сейчас подразделения союзных сил, учитывая исправления тех ошибок, которые реально были, смогут не пропустить противника. Это в свою очередь позволит выиграть время для того, чтобы можно было в полной мере сконцентрироваться на подготовке, слаживании резервов, которые сейчас находятся, в частности, на территории Луганской и Донецкой народных республик. Врио главы ДНР также подчеркнул, что это позволит вернуть ситуацию к освобождению регионов.

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Ранее Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артёмовске. По его словам, взятие города создаёт очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населённых пунктов.

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Варвара Романова
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