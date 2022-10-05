Пушилин заявил о стабилизации ситуации на Краснолиманском направлении

"Краснолиманское направление самое сложное... на данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами", — сказал он.

По мнению Пушилина, сейчас подразделения союзных сил, учитывая исправления тех ошибок, которые реально были, смогут не пропустить противника. Это в свою очередь позволит выиграть время для того, чтобы можно было в полной мере сконцентрироваться на подготовке, слаживании резервов, которые сейчас находятся, в частности, на территории Луганской и Донецкой народных республик. Врио главы ДНР также подчеркнул, что это позволит вернуть ситуацию к освобождению регионов.