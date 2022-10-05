В Кремле сообщили, что решение об изменении статуса СВО не принималось

Президент России не принимал решение об изменении статуса специальной военной операции на Украине на контртеррористическую. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива Верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось", — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он отметил, что пока речь идёт лишь о продолжении спецоперации в её текущем статусе.