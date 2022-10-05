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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 10:15
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В Кремле сообщили, что решение об изменении статуса СВО не принималось

Песков: Решение об изменении статуса спецоперации не принималось

Президент России не принимал решение об изменении статуса специальной военной операции на Украине на контртеррористическую. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива Верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось", — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он отметил, что пока речь идёт лишь о продолжении спецоперации в её текущем статусе.

Песков: Путин не планирует нового обращения к россиянам по теме спецоперации
Песков: Путин не планирует нового обращения к россиянам по теме спецоперации

Напомним, что ранее в Запорожской области, которая по итогам референдума входит в состав России, призвали изменить статус специальной военной операции на контртеррористический.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александр Юнашев
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