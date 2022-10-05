В Кремле сообщили, что решение об изменении статуса СВО не принималось
Песков: Решение об изменении статуса спецоперации не принималось
Президент России не принимал решение об изменении статуса специальной военной операции на Украине на контртеррористическую. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это целиком и полностью прерогатива Верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось", — сказал представитель Кремля журналистам.
При этом он отметил, что пока речь идёт лишь о продолжении спецоперации в её текущем статусе.
Напомним, что ранее в Запорожской области, которая по итогам референдума входит в состав России, призвали изменить статус специальной военной операции на контртеррористический.
ТАСС / Владимир Гердо