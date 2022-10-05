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5 октября, 10:08

Следователи обнаружили пыточную тюрьму "Айдара" в бывшем мясном цеху в ЛНР

В бывшем мясоперерабатывающем цеху на территории Старобельского района ЛНР обнаружена база украинского нацбатальона "Айдар", где содержалось не менее 30 задержанных. Об этом сообщили в СК РФ.

Располагалась пыточная тюрьма вблизи села Половинкино. Территория базы укреплена, обнесена бетонным забором с колючей проволокой, имеются несколько огневых позиций. Камеры для задержанных оборудованы в самом цеху в бывших коптильнях. Следствие установило и опросило двух бывших узников, которые подробно описали происходившее там.

"В период их нахождения в плену батальона "Айдар" там содержалось не менее 30 задержанных, как минимум семь человек из них, не выдержав пыток, скончались или были убиты", — сказано в записи ведомства.

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Целью боевиков было получение выкупа с родственников похищенных и удерживаемых ими мирных граждан. Сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению лиц, содержавшихся в этой тюрьме, а также боевиков "Айдара", причастных к похищениям и пыткам людей.

Ранее Лайф писал, что СКР изучит информацию об иностранных наёмниках на Украине. Предположительно, в боях от украинской стороны участвуют наёмники из Румынии, Польши и ряда других европейских государств.

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VK / Следственный комитет РФ

Артур Лапсаков

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