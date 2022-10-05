Разъяснены условия мобилизации единственных детей одиноких родителей

Россияне, которые являются единственными дочерьми или сыновьями в семье, состоящей из одного родителя, подлежат отсрочке от частичной мобилизации. Об этом сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

Согласно указанным данным, гражданина не могут призвать на службу, если он занят постоянным уходом за родителем или же если тот является инвалидом I группы и больше некому осуществлять за ним уход.