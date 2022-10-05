Разъяснены условия мобилизации единственных детей одиноких родителей
"Объясняем.рф": Единственные дети одиноких родителей могут рассчитывать на отсрочку
Россияне, которые являются единственными дочерьми или сыновьями в семье, состоящей из одного родителя, подлежат отсрочке от частичной мобилизации. Об этом сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".
Согласно указанным данным, гражданина не могут призвать на службу, если он занят постоянным уходом за родителем или же если тот является инвалидом I группы и больше некому осуществлять за ним уход.
"Подтверждением факта осуществления такого ухода является заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы о постороннем постоянном уходе либо справка об инвалидности I группы", — указано в сообщении в телеграм-канале портала.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. В Госдуме одобрили поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа для таких граждан.
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