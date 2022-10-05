Переговоры по Украине предложили провести в Австрии

В Австрии выступили с предложением провести на территории страны переговоры по деэскалации на Украине. Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на австрийский источник.

"Страна была предложена в качестве нейтральной территории для сложных переговоров, и она готова принять переговоры по деэскалации, а также поддерживать каналы с Россией", — говорится в публикации.