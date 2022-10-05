Переговоры по Украине предложили провести в Австрии
Hill: В Австрии предложили провести на её территории переговоры по деэскалации на Украине
В Австрии выступили с предложением провести на территории страны переговоры по деэскалации на Украине. Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на австрийский источник.
"Страна была предложена в качестве нейтральной территории для сложных переговоров, и она готова принять переговоры по деэскалации, а также поддерживать каналы с Россией", — говорится в публикации.
Ранее Лайф писал, что Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого исключает возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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