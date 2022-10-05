"Процесс завершён": В Совфеде объяснили значимость подписания законов о принятии регионов в состав РФ
Сенатор Джабаров оценил подписание законов о принятии четырёх регионов в состав России
Подписание президентом России Владимиром Путиным федеральных конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей говорит о том, что процесс вступления новых регионов завершён. Об этом заявил первый замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с RT.
"Это говорит о том, что процесс завершён, внесены изменения в конституцию, в Госдуму. Это наши новые четыре региона, территория России. Россияне поздравляют друг друга с этим. Думаю, что всё будет хорошо", — сказал парламентарий.
Напомним, президент ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.
ТАСС / Михаил Метцель