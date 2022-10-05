"Процесс завершён": В Совфеде объяснили значимость подписания законов о принятии регионов в состав РФ

Подписание президентом России Владимиром Путиным федеральных конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей говорит о том, что процесс вступления новых регионов завершён. Об этом заявил первый замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с RT .

"Это говорит о том, что процесс завершён, внесены изменения в конституцию, в Госдуму. Это наши новые четыре региона, территория России. Россияне поздравляют друг друга с этим. Думаю, что всё будет хорошо", — сказал парламентарий.