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5 октября, 09:51

Раскрыта главная опасность вяжущей хурмы

Гастроэнтеролог Качмазова предупредила об опасности хурмы

Употребление вяжущей хурмы может привести к образованию в желудке плотного клубка из растительных волокон. Об этом предупредила гастроэнтеролог Илона Качмазова. При этом врач обратила внимание, что хурма и корольки являются плодами одного и того же дерева, растущего в южных регионах. Основное отличие между двумя фруктами заключается во вкусе: хурма из-за высокого содержания танина более вяжущая, в отличие от королька. А состав и польза этих фруктов практически идентичны.

"В медицине есть такое понятие, как фитобезоар — инородное тело в желудке, состоит из неперевариваемых частей фруктов и овощей, таких как клетчатка, кожура, семена. Вот именно вяжущая хурма может стать провокатором образования фитобезоара. Именно волокна, которыми пронизана мякоть этих фруктов, не перевариваются организмом и имеют свойство задерживаться в желудке, что приводит к образованию этих фитобезоаров", — сказала специалист в беседе с Лайфом.

Опасность фитобезоара в том, что он может вызвать язвы желудка. В связи с этим вяжущая хурма опасна для людей, страдающих заболеваниями ЖКТ и сахарным диабетом, резюмировала наша собеседница.

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Ранее шеф-повар Андрей Матвеев объяснил, как выбрать невяжущую хурму. По его словам, методика различается в зависимости от сорта плода. Один из признаков — наличие семян.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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