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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 12:53

В Госдуме предложили ограничить выдачу микрозаймов людям с опытом работы меньше года

Депутат Госдумы Фёдоров предложил отказывать в микрокредитах людям с маленьким стажем

Гражданам с трудовым стажем менее одного года предлагается ограничить выдачу микрозаймов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, он направил соответствующее письмо главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной.

Депутат считает, что микрофинансовые организации должны интересоваться вопросами наличия и опыта работы, чтобы снизить риски для клиентов, сообщает RT со ссылкой на письмо Фёдорова.

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"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев", — сказано в обращении.

Фёдоров заявил, что в подобных организациях спрашивают о возрасте заёмщика и наличии работы, но игнорируют вопрос стажа. По его мнению, это может привести к серьёзным долгам.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Правительстве РФ разъяснили порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных. Для этого нужно обратиться в банк по телефону или любым другим удобным способом, который указан в кредитном договоре.

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Агентство "Москва"

Илья Суриков
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