В Госдуме предложили ограничить выдачу микрозаймов людям с опытом работы меньше года

Гражданам с трудовым стажем менее одного года предлагается ограничить выдачу микрозаймов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, он направил соответствующее письмо главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной.

Депутат считает, что микрофинансовые организации должны интересоваться вопросами наличия и опыта работы, чтобы снизить риски для клиентов, сообщает RT со ссылкой на письмо Фёдорова.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения ограничения для микрофинансовых организаций на выдачу займов гражданам, которые имеют трудовой стаж менее 12 месяцев", — сказано в обращении.

Фёдоров заявил, что в подобных организациях спрашивают о возрасте заёмщика и наличии работы, но игнорируют вопрос стажа. По его мнению, это может привести к серьёзным долгам.