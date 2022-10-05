Российские военные проводят перегруппировку под Херсоном

Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области, чтобы нанести ответный удар по ВСУ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

Продвижение украинской армии вглубь региона, по его словам, уже остановлено. Сценарий вторжения ВСУ в Херсон Стремоусов отверг, назвав его невозможным.