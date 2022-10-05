ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 09:56
7368

Российские военные проводят перегруппировку под Херсоном

Стремоусов сообщил о перегруппировке российских военных в Херсонской области

Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области, чтобы нанести ответный удар по ВСУ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

Продвижение украинской армии вглубь региона, по его словам, уже остановлено. Сценарий вторжения ВСУ в Херсон Стремоусов отверг, назвав его невозможным.

"Российская армия проводит манёвры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар", — добавил он.

Почему для ВСУ рано радоваться "военным успехам" под Красным Лиманом
Почему для ВСУ рано радоваться "военным успехам" под Красным Лиманом

Ранее Стремоусов заявлял, что теперь Херсонская область — это территория России и наша армия оттуда не уйдёт. Он добавил, что сейчас в приграничной зоне идут бои, но наступление удаётся сдерживать, несмотря на превосходящую в несколько раз численность противника. Так, накануне в районе села Дудчаны остановилось продвижение украинских войск — они оказались в "огневом мешке", а ВС РФ заняли линию обороны. Позже стало известно, что линия разграничения в Херсонской области сохраняется именно здесь.

BannerImage

Shutterstock

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мирная жизнь: Запорожье и Херсон
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar