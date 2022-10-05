Российские военные проводят перегруппировку под Херсоном
Стремоусов сообщил о перегруппировке российских военных в Херсонской области
Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области, чтобы нанести ответный удар по ВСУ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.
Продвижение украинской армии вглубь региона, по его словам, уже остановлено. Сценарий вторжения ВСУ в Херсон Стремоусов отверг, назвав его невозможным.
"Российская армия проводит манёвры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар", — добавил он.
Ранее Стремоусов заявлял, что теперь Херсонская область — это территория России и наша армия оттуда не уйдёт. Он добавил, что сейчас в приграничной зоне идут бои, но наступление удаётся сдерживать, несмотря на превосходящую в несколько раз численность противника. Так, накануне в районе села Дудчаны остановилось продвижение украинских войск — они оказались в "огневом мешке", а ВС РФ заняли линию обороны. Позже стало известно, что линия разграничения в Херсонской области сохраняется именно здесь.
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