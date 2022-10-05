Песков: Путин не планирует нового обращения к россиянам по теме спецоперации

Президент России Владимир Путин пока не планирует выступать с новым обращением к нации по теме специальной военной операции. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ и телеграм-каналов о том, что такое обращение может состояться сегодня.