Песков: Путин не планирует нового обращения к россиянам по теме спецоперации
Президент России Владимир Путин пока не планирует выступать с новым обращением к нации по теме специальной военной операции. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ и телеграм-каналов о том, что такое обращение может состояться сегодня.
"Нет, не будет, это фейки", — ответил представитель Кремля.
Напомним, в прошлый раз президент обратился к россиянам 21 сентября, тогда речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер объявил частичную мобилизацию.
LIFE