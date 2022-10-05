ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 10:04
3668

Песков: Путин не планирует нового обращения к россиянам по теме спецоперации

Президент России Владимир Путин пока не планирует выступать с новым обращением к нации по теме специальной военной операции. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ и телеграм-каналов о том, что такое обращение может состояться сегодня.

"Нет, не будет, это фейки", — ответил представитель Кремля.

Обращение Путина о спецоперации и частичной мобилизации одновременно смотрели 5,8 млн россиян
Обращение Путина о спецоперации и частичной мобилизации одновременно смотрели 5,8 млн россиян

Напомним, в прошлый раз президент обратился к россиянам 21 сентября, тогда речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер объявил частичную мобилизацию.

BannerImage

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar