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5 октября, 10:04

Песков: Путин не планирует нового обращения к россиянам по теме спецоперации

Президент России Владимир Путин пока не планирует выступать с новым обращением к нации по теме специальной военной операции. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ и телеграм-каналов о том, что такое обращение может состояться сегодня.

"Нет, не будет, это фейки", — ответил представитель Кремля.

Обращение Путина о спецоперации и частичной мобилизации одновременно смотрели 5,8 млн россиян

Обращение Путина о спецоперации и частичной мобилизации одновременно смотрели 5,8 млн россиян

Напомним, в прошлый раз президент обратился к россиянам 21 сентября, тогда речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер объявил частичную мобилизацию.

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LIFE

Александр Юнашев

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