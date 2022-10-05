Эксперименты в области клик-химии принесли Нобелевскую премию двум американцам и датчанину
Нобелевская премия по химии в 2022 году присуждена американо-датской группе учёных за вклад в функциональный способ построения молекул. Об этом объявил в среду Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Американцы Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс и их коллега-датчанин Мортен Мельдал стали лауреатами за "развитие клик-химии и биоортогональной химии", говорится в мотивировочной части решения комитета.
Отметим, что термин клик-химия был впервые введён в 2001 году. Данное понятие описывает химические реакции, приспособленные для быстрого и надёжного получения химических веществ путём соединения между собой отдельных маленьких элементов. А биоортогональными называют химические реакции, которые способны протекать внутри живых систем, не мешая естественным биохимическим процессам. В данном случае внутри органической молекулы.
Ранее сообщалось, что Нобелевская премия по физике присуждена международной группе учёных за исследования в области квантовой механики, а шведский биолог получил Нобелевку по медицине за изучение эволюции человека.
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