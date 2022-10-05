Эксперименты в области клик-химии принесли Нобелевскую премию двум американцам и датчанину

Нобелевская премия по химии в 2022 году присуждена американо-датской группе учёных за вклад в функциональный способ построения молекул. Об этом объявил в среду Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Американцы Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс и их коллега-датчанин Мортен Мельдал стали лауреатами за "развитие клик-химии и биоортогональной химии", говорится в мотивировочной части решения комитета.