Кремль не получал предложений от Вены о проведении переговоров по Украине в Австрии

Россия пока не получала от Австрии каких-либо предложений о проведении на территории этой страны переговоров по деэскалации на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, американская газета The Hill сообщила, что в Австрии выступили с предложением провести на территории страны переговоры по Украине. Вена также готова поддерживать каналы с Россией, уточняется в публикации. Однако несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта.