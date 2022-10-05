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5 октября, 10:10

Кремль не получал предложений от Вены о проведении переговоров по Украине в Австрии

Россия пока не получала от Австрии каких-либо предложений о проведении на территории этой страны переговоров по деэскалации на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, не поступало [таких предложений]", — сказал он журналистам.

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Напомним, американская газета The Hill сообщила, что в Австрии выступили с предложением провести на территории страны переговоры по Украине. Вена также готова поддерживать каналы с Россией, уточняется в публикации. Однако несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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