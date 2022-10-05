Песков не стал говорить, когда будут назначены депутаты и сенаторы от новых регионов
В Кремле не стали комментировать дату назначения депутатов и сенаторов от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я сейчас не могу ответить на ваш вопрос. Разумеется, сейчас предстоит достаточно напряжённый процесс адаптации, [новым регионам] надо войти в нашу законодательную, правовую среду и так далее. Конечно, требуется время", — сказал Песков журналистам.
По его словам, учитывая напряжённую обстановку, этот тяжёлый путь нужно пройти спокойно и методично.
Напомним, президент РФ Владимир Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.