Песков не стал говорить, когда будут назначены депутаты и сенаторы от новых регионов

В Кремле не стали комментировать дату назначения депутатов и сенаторов от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я сейчас не могу ответить на ваш вопрос. Разумеется, сейчас предстоит достаточно напряжённый процесс адаптации, [новым регионам] надо войти в нашу законодательную, правовую среду и так далее. Конечно, требуется время", — сказал Песков журналистам.