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5 октября, 10:11

Песков не стал говорить, когда будут назначены депутаты и сенаторы от новых регионов

В Кремле не стали комментировать дату назначения депутатов и сенаторов от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я сейчас не могу ответить на ваш вопрос. Разумеется, сейчас предстоит достаточно напряжённый процесс адаптации, [новым регионам] надо войти в нашу законодательную, правовую среду и так далее. Конечно, требуется время", — сказал Песков журналистам.

По его словам, учитывая напряжённую обстановку, этот тяжёлый путь нужно пройти спокойно и методично.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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