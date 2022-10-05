Песков: Россия с сегодняшнего дня де-юре стала больше, что очень важно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что с сегодняшнего дня наша страна де-юре стала больше, что очень важно. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин подписал конституционные законы о принятии в состав РФ четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре, что очень важно", — отметил представитель Кремля в ходе брифинга, комментируя подписанные главой государства законы.