Песков: Россия с сегодняшнего дня де-юре стала больше, что очень важно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что с сегодняшнего дня наша страна де-юре стала больше, что очень важно. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин подписал конституционные законы о принятии в состав РФ четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
"Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре, что очень важно", — отметил представитель Кремля в ходе брифинга, комментируя подписанные главой государства законы.
Ранее Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ.
Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.