Врач рассказала, поможет ли солярий при недостатке витамина D

В солярии мало возможностей для выработки витамина D. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила дерматовенеролог Наталия Жовтан. По словам эксперта, есть несколько видов ультрафиолетового излучения: UVA, UVB и UVC, каждый из которых по-своему влияет на кожу.

Так, UVB стимулируют выработку витамина D, приводят к загару, однако они активны лишь в тёплые времена года. А UVA, в свою очередь, не способствуют появлению вещества и не провоцируют солнечный ожог, но они проникают в кожу глубже, чем UVB-лучи, и являются причиной раннего старения. Кроме того, этот тип ультрафиолета приводит к образованию нежелательной пигментации и неблагоприятным процессам. А UVC является самым агрессивным излучением, которое фильтруется озоновым слоем атмосферы, отметила врач.

"В солярии используют лампы с UVB- и UVA-излучением в разных соотношениях. А в некоторых — только UVA. Для стимуляции выработки витамина D необходимы UVB-лучи. В природном солнечном потоке света соотношение UVB и UVA составляет примерно 5,0% и 2,5%, в то время как в солярии — 3–5% и 95–97%. Это может приводить к стимуляции выработки витамина D в незначительных количествах", — подчеркнула Жовтан.

Она добавила, что неблагоприятное влияние лучей типа А превращает процедуры в солярии в опасные для здоровья человека. Специалист посоветовала не пользоваться таким способом загара тем, у кого есть пигментные пятна, невусы кожи тела и волосистости части головы. Кроме того, загорать таким образом не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями кожи, повышенным артериальным давлением и опухолями.