Стало известно, как Путин отметит скорый юбилей

Президент России Владимир Путин, по всей видимости, отметит свой юбилей на работе. Речь об этом зашла в ходе сегодняшнего телефонного брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. В пятницу, 7 октября, российскому лидеру исполнится 70 лет.

Напомним, что в прошлом году день рождения Путина тоже проходил в рабочем режиме и "с телефонной трубкой в руке". Вполне буднично прошло в тот день и совещание Совбеза, хотя там и прозвучали поздравления в адрес президента. Вечер — личное пространство президента, тогда его поздравляли родные и близкие.