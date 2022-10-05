Стало известно, как Путин отметит скорый юбилей
Песков сообщил, что Путин проведёт свой день рождения за работой
Президент России Владимир Путин, по всей видимости, отметит свой юбилей на работе. Речь об этом зашла в ходе сегодняшнего телефонного брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. В пятницу, 7 октября, российскому лидеру исполнится 70 лет.
"У него запланированы рабочие мероприятия. Мы информируем вас дополнительно", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что в прошлом году день рождения Путина тоже проходил в рабочем режиме и "с телефонной трубкой в руке". Вполне буднично прошло в тот день и совещание Совбеза, хотя там и прозвучали поздравления в адрес президента. Вечер — личное пространство президента, тогда его поздравляли родные и близкие.