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Регион
Опубликовано 5 октября 2022, 10:35

В Херсонской области назвали вбросом информацию о входе украинских войск в Снигирёвку

Информация о входе украинских войск в город Снигирёвка в Херсонской области не соответствует действительности. Об этом заявил глава Снигирёвского района Юрий Барбашов.

"Снигирёвка по-прежнему под контролем ВС РФ. "Новость" о вступлении в населённый пункт ВСУ — вброс, который даже украинские каналы постеснялись разгонять", — написал он в телеграм-канале.

При этом Барбашов признал, что ситуация на фронте и слева, и справа от города очень сложная, однако боёв в непосредственной близости от самой Снигирёвки на данный момент нет.

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Ранее Стремоусов заявил, что все занятые ВСУ сёла в Херсонской области будут освобождены. При этом он заверил, что до Херсона украинские военные не дойдут.

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Telegram-канал Юрия Барбашова (архивное фото)

Артур Лапсаков
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