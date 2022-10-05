Россиянам рассказали, как поздравить учителя и не попасть в тюрьму за взятку

Поздравить педагогов с Днём учителя нужно обязательно, но с подарками усердствовать не стоит. Достаточно будет вручить красивый букет от всего класса. Но, чтобы такой подарок не был воспринят в качестве взятки, его стоимость не должна превышать трёх тысяч рублей. Об этом рассказали Лайфу эксперты.

"Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, не считается взяткой вещь или нематериальная ценность стоимостью до трёх тысяч рублей, с учётом того, что она подарена без ожидания выгоды", — отметил адвокат Сергей Киреев.

Например, продолжил эксперт, если учителю вручают букет, стоимость которого составляет менее трёх тысяч рублей, то взяткой это являться не будет. Преступлением считается тот случай, когда преподаватель или чиновник получает эту же сумму в обмен на какую-либо услугу, которую он может оказать, воспользовавшись своими служебными полномочиями.

А педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева отметила, что букет должен быть красивым и не "сшибать с ног своей дороговизной", а ещё не стоит усердствовать с обёрточной бумагой. Но если есть сомнения, что могут неправильно понять, то лучше вручить открытку. Также Николаева посоветовала сделать с ребёнком подарок самостоятельно.

"Учителю сложно нести цветы домой одному, поэтому, возможно, стоит от класса один букет подарить. Поздравить учителя нужно, конечно, обязательно, но с подарками, исключая сделанные своими руками, не стоит усердствовать!" — заключила Николаева.

Эксперты онлайн-сервиса доставки продуктов "Сбермаркет" провели исследование и выяснили, что спрос на цветы накануне Дня учителя вырос в 2,8 раза. Особой популярностью пользуются герберы, белые цветы и гипсофилы. Учителям также часто дарят и конфеты. Спрос на них перед праздником вырос в 2,6 раза. Так, на первом месте по популярности оказалось шоколадное ассорти Merci, на втором — "Коркунов", а последующие позиции заняли Ferrero Rocher, "Россия — щедрая душа" с конфетами "Родные просторы", пятую строчку заняли конфеты Raffaello.