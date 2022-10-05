Песков назвал обязательным допуск России к расследованию диверсий на "Северных потоках"
В Кремле насторожены заявлениями о недопуске РФ к расследованию ЧП на "Северных потоках"
Расследование диверсий на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" не может обойтись без участия в нём российской стороны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной", — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков подчеркнул, что Москва будет ждать каких-то уточнений на этот счёт, поскольку уверена, что российская сторона обязана принять участие в расследовании инцидентов, в том числе наших специалистов должны допустить, в частности, к местам повреждений.
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer