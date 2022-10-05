Песков назвал обязательным допуск России к расследованию диверсий на "Северных потоках"

Расследование диверсий на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" не может обойтись без участия в нём российской стороны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной", — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.