Власти Херсонской области вывезли жителей серых зон на безопасную территорию
Стремоусов: Жители серых зон под Херсоном перевезены на безопасную территорию
Люди, которые проживали в серых зонах в Херсонской области, то есть в местах, оккупированных украинскими военными, были перевезены местными властями на безопасную территорию. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-1" сделал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Все люди, которые находятся на оккупированных нацистами территориях, те, кто хотел, <…> они вышли. <…> Мы сделали всё, чтобы над людьми не издевались [украинские силовики]", — сообщил он.
Стремоусов добавил, что некоторые люди находятся в Бериславском районе, а кто-то вывез детей в Крым. При этом линия обороны в Херсонской области не переместилась ни на сантиметр, заметил он.
Ранее Стремоусов сообщил о перегруппировке российских военных в Херсонской области. При этом продвижение украинской армии вглубь региона, по его словам, уже остановлено.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ