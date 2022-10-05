Власти Херсонской области вывезли жителей серых зон на безопасную территорию

Люди, которые проживали в серых зонах в Херсонской области, то есть в местах, оккупированных украинскими военными, были перевезены местными властями на безопасную территорию. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-1" сделал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Все люди, которые находятся на оккупированных нацистами территориях, те, кто хотел, <…> они вышли. <…> Мы сделали всё, чтобы над людьми не издевались [украинские силовики]", — сообщил он.

Стремоусов добавил, что некоторые люди находятся в Бериславском районе, а кто-то вывез детей в Крым. При этом линия обороны в Херсонской области не переместилась ни на сантиметр, заметил он.