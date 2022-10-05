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5 октября, 10:42

Пушилин заявил о локальных успехах российских бойцов на Угледарском направлении

У российских военных есть локальные успехи на Угледарском направлении. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. При этом он отметил, что наши бойцы пока не планируют начинать наступление на данном направлении.

"Если брать Угледарское направление, то там есть даже определённые локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас это говорить, что пошло какое-то наступление. Пока нет", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

Вместе с тем врио главы ДНР подчеркнул, что российские войска стараются улучшить позиции, "насколько это возможно".

Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артёмовске

Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артёмовске

Ранее Пушилин заявил о стабилизации ситуации на Краснолиманском направлении. По его словам, сейчас подразделения союзных сил, учитывая исправление тех ошибок, которые реально были, смогут не пропустить противника.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова

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