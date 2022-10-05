ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили до 100 украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники", — отметил он.