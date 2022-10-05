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Опубликовано 5 октября 2022, 12:07

ВС РФ уничтожили до 100 военных ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили до 100 украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники", — отметил он.

ВС России разбили более 500 бойцов ВСУ на Купянском направлении
ВС России разбили более 500 бойцов ВСУ на Купянском направлении

А накануне стало известно, что под удар ВС РФ на Купянском направлении попали сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины. Это случилось в районах населённых пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск. В результате уничтожено до 100 украинских бойцов.

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Александра Вишнякова
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